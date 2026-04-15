В Самаре пройдет фиджитал фестиваль «Движение к Победе»

26 апреля в физкультурно-спортивном комплексе «Маяк» в Самаре состоится фиджитал фестиваль для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции.
В программу фестиваля войдут три основные дисциплины:
фиджитал баскетбол 3×3
тактический трехмерный бой Counter-strike 2
фиджитал единоборства Creed: Rise to Glory
Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы «Спорт России» Центром адаптивной физической культуры и адаптивного спорта и Федерацией фиджитал спорта Самарской области.
Фиджитал спорт является одной из форм вовлечения лиц с инвалидностью, в том числе ветеранов боевых действий, в занятия физкультурой. Систематические занятия физической культурой и спортом способствуют физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов и ветеранов. Вовлечение в занятия спортом участников СВО является одним из приоритетов в работе Правительства Самарской области.
