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В Самаре пройдет чемпионат ВС РФ по парашютному спорту

22 июля 2021 09:48
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В Самаре пройдет чемпионат ВС РФ по парашютному спорту

С 24 по 30 июля в Самаре на военном аэродроме Кряж Центрального военного округа впервые пройдет чемпионат Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту.

В соревнованиях примут участие более 100 сильнейших спортсменов-военнослужащих в составе 7 команд, представляющих военные округа, рода и виды войск ВС РФ, а также ЦСКА и ДОСААФ. В составе команд выступят около 50 парашютисток.

В составе команды Центрального спортивного клуба Армии выступят все сильнейшие парашютисты - победители и призеры чемпионатов мира, Европы, победители и призеры Всемирных военных игр и чемпионатов мира среди военнослужащих, рекордсмены мира, участники десантирования личного состава ВС РФ на Северный полюс. 

Среди них 27-кратная чемпионка мира, многократная рекордсменка мира, многократная победительница Кубков, чемпионатов мира и Европы старший прапорщик Елена Лактионова, многократная чемпионка и рекордсменка мира, абсолютная чемпионка Европы по парашютному спорту Любовь Екшикеева (на ее счету более 18 000 прыжков), многократный чемпион мира, абсолютный чемпион мира среди военнослужащих, победитель Всемирных воздушных игр, рекордсмен мира старший лейтенант Дмитрий Максимов, двукратная чемпионка мира, многократный призер Всемирных военных игр, многократная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка мира среди военнослужащих, обладательница Кубка мира капитан Евгения Фурман, многократный чемпион мира, двукратный чемпион мира по пара-ски (парашютно-горнолыжное двоеборье), рекордсмен мира и Европы, бронзовый призер Всемирных военных игр, многократный абсолютный чемпион и рекордсмен России Дмитрий Ярый и другие не менее титулованные и прославленные парашютисты.

Военнослужащие разыграют награды в двух дисциплинах: точность приземления и акробатика. В точности приземления прыжки с парашютом будут выполняться с высоты 1000 метров, при приземлении спортсмен должен показать минимальное отклонение от нулевой отметки диаметром в 2 сантиметра. В групповой и индивидуальной акробатике прыжки с парашютом будут выполняться с высоты 2200 метров, в ходе которых личный состав выполнит определенный комплекс фигур. Всего будет разыграно 48 комплектов наград в индивидуальных и командных зачетах.

В неофициальном зачете соревнований в дисциплинах «индивидуальная акробатика» и «точность приземления» выступят спортсмены спортивной команды по парашютному спорту самарского филиала ЦСКА. 

Соревнования пройдут с 24 по 30 июля на военном аэродроме Кряж, в них будут задействованы вертолеты Ми-8 и пилоты Аэроклуба самарского филиала ЦСКА.

Теги: вооруженные силы парашютный спорт чемпионат

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