В Самаре на базе "Чайка" прошел день здоровья для участников, ветеранов специальной военной операции и их семей

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Активный отдых - важная составляющая скорейшей реабилитации и адаптации вернувшихся защитников. Благодаря сотрудничеству Совета ветеранов СВО с Центром адаптивной физкультуры и спорта подобные мероприятия будут проходить на постоянной основе:

- Спорт учит добиваться поставленной цели в жизни и воспитывает в людях самые лучшие качества, - отметил член Совета ветеранов СВО Олег Ветошкин. - Тренировки, чёткий режим, сила духа, общение с такими же участниками спецоперации для многих становятся дорогой в новую жизнь. Уверен, что те ребята, кто уже занимается спортом, будут и дальше развивать свои навыки, примером показывая другим, что при желании возможности человека практически безграничны. Приглашаю всех присоединяться к нам!

После пробега по трассам "Чайки" участники Совета ветеранов также наградили победителей и призеров лыжных соревнований, которые проходили в центре.

Напомним: сейчас Совет ветеранов СВО продолжает формировать команду города по адаптивному спорту. Подать заявку на вступление можно уже сейчас, заполнив форму по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/676405cfeb6146b87f3b36a5/