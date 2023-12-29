В России вновь заработает институт государственных тренеров

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Министерство спорта возрождает должность государственного тренера. Об этом сообщил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

"В обязанности государственных тренеров – проведение государственной политики развития вида спорта на территории Российской Федерации и взаимодействие с общероссийской спортивной федерацией", – написал Байсултанов в соцсети.

Первым кандидатом, представленным к должности государственного тренера по спортивной борьбе, стал Бувайсар Сайтиев. Утверждение кандидатуры трехкратного олимпийского чемпиона состоится в январе 2024 года на заседании комиссии Минспорта, пишет Смотрим.