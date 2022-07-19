В России создается Всероссийская федерация фиджитал спорта

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«Всемирные игры будущего» объявляют конкурс на право открытия региональных представительств Всероссийской федерации фиджитал спорта (ВФФС). Заявки на участие принимаются до 29 июля 2022 года.

Фиджитал (Physical + Digital) – объединение физического и цифрового – это та реальность, в которой давно живет современный мир. И спорт не исключение. Даже самые консервативные виды спорта, которые десятилетиями придерживаются традиционного уклада, не пренебрегают инновациями и становятся более технологичными.

Всероссийская федерация фиджитал спорта хочет объединить единомышленников и ввести тренд на фиджитальность. Поэтому стартует конкурс на право открыть региональное представительство. Правила участия просты: необходимо представить идею по развитию фиджитал-спорта у себя в регионе и заполнить форму заявки на сайте phygitalsport.ru. Итоги конкурса будут подведены 17 августа.

Напомним, что в феврале 2024 года в Казани в формате «Фиджитал» пройдут первые «Игры будущего». Соревнования продлятся девять дней и будут проходить в 16-ти гибридных дисциплинах. Каждая из них совмещает классический спорт, киберспорт или VR-/AR-технологию.