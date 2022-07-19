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В России создается Всероссийская федерация фиджитал спорта

19 июля 2022 14:05
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В России создается Всероссийская федерация фиджитал спорта

«Всемирные игры будущего» объявляют конкурс на право открытия региональных представительств Всероссийской федерации фиджитал спорта (ВФФС). Заявки на участие принимаются до 29 июля 2022 года.

Фиджитал (Physical + Digital) – объединение физического и цифрового – это та реальность, в которой давно живет современный мир. И спорт не исключение. Даже самые консервативные виды спорта, которые десятилетиями придерживаются традиционного уклада, не пренебрегают инновациями и становятся более технологичными.

Всероссийская федерация фиджитал спорта хочет объединить единомышленников и ввести тренд на фиджитальность. Поэтому стартует конкурс на право открыть региональное представительство. Правила участия просты: необходимо представить идею по развитию фиджитал-спорта у себя в регионе и заполнить форму заявки на сайте phygitalsport.ru. Итоги конкурса будут подведены 17 августа.

Напомним, что в феврале 2024 года в Казани в формате «Фиджитал» пройдут первые «Игры будущего». Соревнования продлятся девять дней и будут проходить в 16-ти гибридных дисциплинах. Каждая из них совмещает классический спорт, киберспорт или VR-/AR-технологию.

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