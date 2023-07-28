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В рамках регионального молодежного форума iВолга состоялся десятый турнир Arsenal Fighting по воркауту. Титульным спонсором спортивного мероприятия выступила компания «Уралхим». «Тольяттиазот» стал соорганизатором юбилейного чемпионата.

За звание лучшего атлета, чемпионский пояс и денежный приз боролись сильнейшие спортсмены из разных городов России и Казахстана. 16 представителей воркаут-движения выполняли комбинации элементов на специальных снарядах: брусьях, турниках и шведской стенке. Почетным гостем и рефери мероприятия стала чемпионка России по ММА 2023 Ангелина Стрекалина.

Первое место соревнований завоевал Дмитрий Усольцев из Кургана. Он получил чемпионский пояс турнира и главный приз — 100 тыс. рублей.