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В парке Гагарина пройдут Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч - 2021»

12 августа 2021 14:09
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К участию в соревнованиях допускаются команды трех возрастных категорий.

14 августа в парке культуры и отдыха им. Юрия Гагарина пройдут Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч - 2021».

Баскетбольный турнир проводятся с 2004 года и пользуется большой популярностью. В 2021 году соревнования состоятся в 77 субъектах Российской Федерации.

К участию в соревнованиях допускаются команды трех возрастных категорий: до 16 лет (юноши и девушки 2005 г.р. и младше); 18 лет (юноши и девушки 2003 г.р. и младше); 19 лет и старше (любой возраст).

 

Фото:  минспорт СО

Теги: баскетбол парк Гагарина

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