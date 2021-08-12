В парке Гагарина пройдут Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч - 2021»

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14 августа в парке культуры и отдыха им. Юрия Гагарина пройдут Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч - 2021».



Баскетбольный турнир проводятся с 2004 года и пользуется большой популярностью. В 2021 году соревнования состоятся в 77 субъектах Российской Федерации.



К участию в соревнованиях допускаются команды трех возрастных категорий: до 16 лет (юноши и девушки 2005 г.р. и младше); 18 лет (юноши и девушки 2003 г.р. и младше); 19 лет и старше (любой возраст).

Фото: минспорт СО