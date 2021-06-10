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В Новокуйбышевске появится новая площадка для баскетбола

10 июня 2021 11:38
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В Новокуйбышевске появится новая площадка для баскетбола

К 15 июня в Новокуйбышевске в парке «Дубки» будет открыта новая уличная баскетбольная площадка. Ее строительство проводится по инициативе федерации баскетбола Самарской области совместно c администрацией г.о.Новокуйбышевск при поддержке спонсоров. На новой площадке будет уложено современное баскетбольное покрытие, а сама площадка будет доступна для всех желающих.

Уже 16 июня на новой спортплощадке стартуют игры лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3 «BasketNights». Напомним, что турнир организован при поддержке Главы региона Дмитрия Азарова и будет проходить с июня по сентябрь с участием любительских команд со всей области. Матчи состоятся в Самаре Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевске. По итогам отборочных этапов сильнейшие команды попадут в суперфинал.

Играть в лиге могут все желающие старше 16 лет (2005 года рождения и старше). Участие – бесплатное. Для выступления в лиге «BasketNights» необходимо заранее зарегистрировать команду. Подробнее о турнире и правилах заявки на сайтах www.basket63.ru  и https://vk.com/basket63

 

Теги: баскетбол Баскетбол в Самаре

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