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В Москве прошла пресс-конференция в преддверии матчевой встречи «Бокс на Волге»

2 марта 2023 15:13
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В Самаре на ринг выйдут по 14 спортсменов из каждой страны. Самарскую область в составе команды России представит сызранский спортсмен Никита Неизвестных.

В предстоящее воскресенье, 5 марта, в самарском СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» пройдет международная матчевая встреча «Бокс на Волге» между командами России и Республики Беларусь.

В преддверии спортивного мероприятия в Москве в пресс-центре «Матч ТВ» прошла официальная пресс-конференции.

«Матчевая встреча в Самаре является этапом подготовки сборной России к предстоящему чемпионату мира. Соревнования являются частью нашей программы по развитию бокса. Проведение громких матчевых встреч с дружественными странами — это прорыв для России и региона, который организовывает встречу», — отметила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

В Самаре на ринг выйдут по 14 спортсменов из каждой страны. Самарскую область в составе команды России представит сызранский спортсмен Никита Неизвестных.

«На Самарской земле мы провели четыре чемпионата России. По нашей инициативе, которую все поддержали, сейчас мы проведем вот такую интересную матчевую встречу с нашими друзьями из Республики Беларусь. Бокс в Самарской области любят и знают. Самара очень ждет эту встречу. Уверен, мы увидим яркие бои», — подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Для серебряного призера Олимпийских игр-2020, чемпиона мира и победителя Европейских игр 2019 года Муслима Гаджимагомедова февраль получился очень насыщенным. Российский боксер в составе национальной команды сначала завоевал бронзовую медаль на международном турнире в Марокко, а потом 21 февраля в выставочном поединке по профессиональному боксу в Москве победил соотечественника Дениса Савицкого. Теперь готовится выступить в Самаре.

«Все эти бои входят в подготовку к чемпионату мира. Нужно как можно больше практики, это идет на пользу. До чемпионата мира у нас уже не будет соревнований, далее пойдут сборы к главному турниру года. Так что предстоящая матчевая встреча для нас необходима», — заметил Гаджимагомедов. В 63 регионе он встретится с белорусом Владиславом Смягликовым. Ранее они встречались в финале Европейских игр в Минске, тогда сильнее был Муслим.

Состав пар на матчевую встречу:

Эдмонд Худоян (Челябинская область) — Евгений Кармильчик (до 49 кг);

Василий Егоров (Московская область — Саха-Якутия) — Денис Солоцких (до 51 кг);

Никита Неизвестных (Самарская область) — Даниил Кокарев (до 51 кг);

Дмитрий Двали (Московская область — Забайкальский край) — Алексей Докучаев (до 54 кг);

Эдуард Саввин (Санкт-Петербург) — Максим Паньков (до 57 кг);

Всеволод Шумков (Санкт-Петербург) — Артур Туниев (до 60 кг);

Габил Мамедов (Оренбургская область) — Дмитрий Дешкевич (До 63,5 кг);

Тархан Идигов (Чеченская республика) — Кирилл Самодуров (до 67 кг);

Игорь Свиридченков (Воронежская область) — Александр Радионов (до 71 кг);

Джамбулат Бижамов (Тульская область) — Александр Холаев (до 75 кг);

Савелий Садома (Хабаровский край) — Алексей Алферов (до 80 кг);

Евгений Чаплыгин (Омская область) — Андрей Масалов (до 86 кг);

Муслим Гаджимагомедов (Краснодарский край) — Владислав Смягликов (до 92 кг);

Алексей Дронов (Ставропольский край) — Артем Калита (свыше 92 кг).

 

Фото:   минспорта СО

 

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