В  Курумоче встретили самарских спортсменов с триумфом выступивших на Олимпиаде в Токио

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Самарские спортсмены, которые с триумфом выступили на Олимпиаде в Токио, вернулись на родину, передает sova.info.

Антон и Кирилл Бородачевы взяли "серебро" в командном турнире по фехтованию на рапирах. В 1/4 финала российские спортсмены победили представителей Гонконга со счетом 45:38. В полуфинале обыграли США - 45:41. На финале против Франции заняли второе место - выдающиеся наше достижение в фехтовальном турнире.



С рапиристами вернулась также дзюдоистка Дарья Межецкая, она взяла 4-е место в командном турнире.

В аэропорту Курумоч спортсменов тепло встретили родные, болельщики и тренеры.

Фото: Дмитрий Бурлаков/СОВА