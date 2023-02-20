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В губернии стартовал зимний фестиваль ГТО

20 февраля 2023 19:12
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До конца февраля в муниципалитетах и в образовательных организациях проходит первый, массовый этап фестиваля.

В 63 регионе в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» проходит зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения.

В 2023 году мероприятие посвящено 100-летию образования Министерства спорта России.

До конца февраля в муниципалитетах и в образовательных организациях проходит первый, массовый этап фестиваля. Второй, региональный этап пройдет в очном формате. 2 марта в Самаре в спорткомплексе «Маяк» состоятся соревнования среди обучающихся образовательных организаций в возрасте 13-18 лет. А 11 марта на трассах спортивной школы «Чайка» участники 18-59 лет будут соревноваться в зимней комплексной эстафете ГТО с добавлением элементов лыжных гонок, гимнастики и спортивного ориентирования, а также в перетягивании каната.

Подробнее здесь.

 

Фото:   минспорта СО

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