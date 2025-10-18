В губернии продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры 

171

С 5 по 7 ноября Самарская область примет XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Он состоится в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина при поддержке Правительства Российской Федерации. Организатор РСД-2025 – Министерство спорта РФ. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Самарской области.

«Развитие массового спорта является одной из приоритетных задач для нашего региона. В течение этого года нам предстояло провести большую работу по совершенствованию спортивной инфраструктуры. Созданные спортивные сооружения станут наследием форума для жителей Самарской области, которые, независимо от возраста и профессии, получат дополнительные возможности заниматься физкультурой и спортом в шаговой доступности от дома», – отмечает вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев.

В рамках подготовки к Международному спортивному форуму в регионе до конца года будет введено 100 спортивных сооружений.

«Это полноценные площадки для сдачи норм ГТО, мини-футбольные поля, полноценные универсальные площадки, «коробки» для игр в хоккей, а также площадки воркаута. Открываем мы их по мере готовности и ввода в эксплуатацию. По ряду адресов продолжаются работы, уверен уже в этом году жители Самарской области смогут опробовать эти объекты и получат возможность заниматься физкультурой в шаговой доступности от дома»,

– акцентировал Дмитрий Яковлев.

В этом году на развитие спортивной инфраструктуры в регионе направлено 1,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: pxhere.com