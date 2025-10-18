Я нашел ошибку
Два пожара в Самаре и три - в области.
С начала дня в регионе подразделения МЧС ликвидировали 5 пожаров
Единственный гол забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар.
«Акрон» одержал победу над «Пари НН» - 1:0
Пока кто-то ждет помощи, пожарные вынуждены отвлекаться на ложные вызовы.
ГУ МЧС СО:  заведомо ложный вызов - наказуем по закону
В этом году на развитие спортивной инфраструктуры в регионе направлено 1,6 млрд рублей.
В губернии продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры 
Сергей Кара-Мурза умер в возрасте 86 лет.
Умер советский и российский ученый и публицист Сергей Кара-Мурза
Если вы столкнулись с фактами проявления коррупции- звоните.
«Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции работает в Самаре
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +10, +12°С.
19 октября в регионе местами небольшой дождь, до +13°С
Способы почистить печень после отказа от алкоголя.
Врач-гастроэнтеролог: пораженную алкоголем печень на ранних стадиях можно восстановить
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
В губернии продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры 

18 октября 2025 19:22
171
В этом году на развитие спортивной инфраструктуры в регионе направлено 1,6 млрд рублей.

С 5 по 7 ноября Самарская область примет XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Он состоится в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина при поддержке Правительства Российской Федерации. Организатор РСД-2025 – Министерство спорта РФ. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Самарской области.

«Развитие массового спорта является одной из приоритетных задач для нашего региона. В течение этого года нам предстояло провести большую работу по совершенствованию спортивной инфраструктуры. Созданные спортивные сооружения станут наследием форума для жителей Самарской области, которые, независимо от возраста и профессии, получат дополнительные возможности заниматься физкультурой и спортом в шаговой доступности от дома», – отмечает вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев.

В рамках подготовки к Международному спортивному форуму в регионе до конца года будет введено 100 спортивных сооружений.

«Это полноценные площадки для сдачи норм ГТО, мини-футбольные поля, полноценные универсальные площадки, «коробки» для игр в хоккей, а также площадки воркаута. Открываем мы их по мере готовности и ввода в эксплуатацию. По ряду адресов продолжаются работы, уверен уже в этом году жители Самарской области смогут опробовать эти объекты и получат возможность заниматься физкультурой в шаговой доступности от дома»,
 – акцентировал Дмитрий Яковлев. 

В этом году на развитие спортивной инфраструктуры в регионе направлено 1,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:  pxhere.com

Пока кто-то ждет помощи, пожарные вынуждены отвлекаться на ложные вызовы.
18 октября 2025, 19:42
ГУ МЧС СО:  заведомо ложный вызов - наказуем по закону
Пока кто-то ждет помощи, пожарные вынуждены отвлекаться на ложные вызовы. Общество
183
Если вы столкнулись с фактами проявления коррупции- звоните.
18 октября 2025, 18:59
«Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции работает в Самаре
Если вы столкнулись с фактами проявления коррупции- звоните. Общество
236
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +10, +12°С.
18 октября 2025, 18:11
19 октября в регионе местами небольшой дождь, до +13°С
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +10, +12°С. Экология
168
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
18 октября 2025  11:08
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
305
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
18 октября 2025  10:42
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
306
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
17 октября 2025  18:44
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
488
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
359
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
342
Весь список