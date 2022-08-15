Я нашел ошибку
Главные новости:
​​​​​​​Первый замглавы Минтруда Ольга Баталина назвала оплату образования вторым по популярности направлением распоряжения средствами маткапитала.
Россияне с 15 августа смогут использовать материнский капитал на оплату частных детсадов
Врач не советует сочетать кофеин с алкоголем, так как это увеличит нагрузку на сердце.
Диетолог рассказала, что не стоит сочетать с кофе
Он делал прививку от коронавируса четыре раза.
Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла заболел COVID-19
Хеч заявляла о желании стать донором после смерти.
Для органов умершей от двойного ДТП актрисы Энн Хеч нашли реципиентов
Минерва также сама подтвердила эту информацию в одном из подкастов.
Национальный банк Румынии нанял на работу известного в стране астролога Минерву
На данный момент неизвестно, является ли ребрендинг окончательным.
Wildberries теперь называется «Ягодки»?
Тело утонувшего спасатели обнаружили в тридцати метрах от берега. 
На Волге около СНТ «Приморский» села Подстепки утонул мужчина
Главный спортивный праздник года посетили более 20 тысяч самарцев.
В День физкультурника на многокилометровой набережной Самары оборудовали более двадцати пяти спортивных площадок
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.9
0.28
EUR 62.54
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудниками Госавтоинспекции СО выявлено свыше 2300 различных правонарушений за минувшие выходные дни
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
В Самарской области пройдет фестиваль "Грамотные выходные"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В День физкультурника на многокилометровой набережной Самары оборудовали более двадцати пяти спортивных площадок

15 августа 2022 18:50
182
Главный спортивный праздник года посетили более 20 тысяч самарцев.

В субботу, 13 августа, в Самаре на празднование Дня физкультурника собрались те, кто не равнодушен к физической культуре и спорту. На многокилометровой набережной оборудовали более двадцати пяти спортивных площадок. Тысячи горожан пришли целыми семьями, чтобы активно отметить праздник – занимались спортом, проходили тестирование ГТО, участвовали в мастер-классах и болели друг за друга на различных турнирах. 

Своеобразным официальным стартом праздника стал приветственный адрес Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.  Глава региона подчеркнул, что День физкультурника объединяет множество людей – от профессиональных спортсменов до сотни тысяч жителей нашего региона, заботящихся о своем здоровье. А чтобы популяризировать образ жизни в регионе реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным.

«Политика нашего государства, нашего президента Владимира Владимировича Путина и губернатора Самарского региона Дмитрия Игоревича Азарова направлена на формирование здорового образа жизни. В рамках нацпроектов строим огромное количество спортивных объектов, общедоступных спортивных площадок для того, чтобы все больше и больше жителей нашего региона имели возможность заниматься физкультурой и спортом. И этот праздник, является показательным для всех нас», – отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Многие самарцы признались, День физкультурника – еще один повод задуматься о своей физической форме и приобщиться к здоровому образу жизни.

Традиционно в рамках празднования состоялось торжественное награждение отличников физической культуры и спорта.  Постановлением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Самарской области почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Самарской области» присвоено директору муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Городской физкультурно-спортивный Центр для детей и юношества «Ладья» Иваниву Сергею Богдановичу.

Почетной грамотой Губернатора Самарской области за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе награждена старший тренер-преподаватель отделения Образовательного центра «Гармония», реализующее программы дополнительного образования городского округа Отрадный Ковинько Мария Васильевна.

Благодарностью Губернатора Самарской области поощрены: начальник отдела по физической культуре и спорту управления культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Большаков Юрий Витальевич, тренер государственного автономного учреждения Самарской области «Спортивная школа олимпийского резерва №1» Вязова Елена Леонидовна, а также тренер отделения спортивной гимнастики государственного автономного учреждения Самарской области «Спортивная школа олимпийского резерва №2» Назаров Владимир Викторович.

Частью праздника стали Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», который собрал участников в трех возрастных категориях – до 16 лет, 17-18 лет, 19 лет и старше. Основными участниками «Оранжевого мяча» стали молодые спортсмены, для которых уличный баскетбол – это образ жизни. 

«Мне кажется, что каждый баскетбольный турнир в Самаре, в Самарской области имеет очень хорошую перспективу на развитие. Не даром наш регион считается одним из самых баскетбольных», – поделился игрок команды «БК БК» Андрей Грачев. 

Самой посещаемой стала площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, где проходила областная акция «Битва чемпионов ГТО». Участники соревновались в силовых испытаниях комплекса и устанавливали рекорд дня в упражнениях «рывок гири» и «сгибание и разгибание рук в упоре лежа». Рекордсменами ГТО стали жители города Чапаевск – обладатель золотых знаков отличия VII и VIII возрастных ступеней Виталий Мячин с результатом 117 повторений в рывке и Ева Мячина, обладательница «золота» I и II ступеней, которая выполнила 53 отжимания.

«Мы отлично отметили профессиональный праздник, – поделился эмоциями Виталий Мячин, тренер по плаванию. – Я установил рекорд дня в гиревом спорте и хотел поставить рекорд в отжиманиях, но судьи были строгие, многое не засчитывали. Мой результат продержался 2 часа, а затем пришла дочь и побила его – ей засчитали 53 попытки из 60». 

Кроме того, все желающие могли поучаствовать в акции по заполнению тематических открыток «Спасибо, парни!». Послания с теплыми словами отправятся защитникам Донбасса. Здесь же на набережной работал пункт набора добровольцев на военную службу по контракту в «Самарский батальон». 

Финальным спортивным мероприятием стал легкоатлетический ночной забег «Огни Самары», который объединил более 700 участников на дистанциях 1586 метров, 5 и 10 километров. Флешмоб «Za спорт!» стал кульминацией Дня физкультурника, участники ночного забега выстроились c фонариками в форме буквы «Z». Так жители губернии еще раз выказали поддержку воинам-участникам специальной военной операции на Украине.

 

Фото:   правительство СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
2918
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
827
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
724
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
1212
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
12 августа 2022  11:08
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
639
Весь список