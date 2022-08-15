В День физкультурника на многокилометровой набережной Самары оборудовали более двадцати пяти спортивных площадок

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В субботу, 13 августа, в Самаре на празднование Дня физкультурника собрались те, кто не равнодушен к физической культуре и спорту. На многокилометровой набережной оборудовали более двадцати пяти спортивных площадок. Тысячи горожан пришли целыми семьями, чтобы активно отметить праздник – занимались спортом, проходили тестирование ГТО, участвовали в мастер-классах и болели друг за друга на различных турнирах.

Своеобразным официальным стартом праздника стал приветственный адрес Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона подчеркнул, что День физкультурника объединяет множество людей – от профессиональных спортсменов до сотни тысяч жителей нашего региона, заботящихся о своем здоровье. А чтобы популяризировать образ жизни в регионе реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным.

«Политика нашего государства, нашего президента Владимира Владимировича Путина и губернатора Самарского региона Дмитрия Игоревича Азарова направлена на формирование здорового образа жизни. В рамках нацпроектов строим огромное количество спортивных объектов, общедоступных спортивных площадок для того, чтобы все больше и больше жителей нашего региона имели возможность заниматься физкультурой и спортом. И этот праздник, является показательным для всех нас», – отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Многие самарцы признались, День физкультурника – еще один повод задуматься о своей физической форме и приобщиться к здоровому образу жизни.

Традиционно в рамках празднования состоялось торжественное награждение отличников физической культуры и спорта. Постановлением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Самарской области почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Самарской области» присвоено директору муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Городской физкультурно-спортивный Центр для детей и юношества «Ладья» Иваниву Сергею Богдановичу.

Почетной грамотой Губернатора Самарской области за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе награждена старший тренер-преподаватель отделения Образовательного центра «Гармония», реализующее программы дополнительного образования городского округа Отрадный Ковинько Мария Васильевна.

Благодарностью Губернатора Самарской области поощрены: начальник отдела по физической культуре и спорту управления культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Большаков Юрий Витальевич, тренер государственного автономного учреждения Самарской области «Спортивная школа олимпийского резерва №1» Вязова Елена Леонидовна, а также тренер отделения спортивной гимнастики государственного автономного учреждения Самарской области «Спортивная школа олимпийского резерва №2» Назаров Владимир Викторович.

Частью праздника стали Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», который собрал участников в трех возрастных категориях – до 16 лет, 17-18 лет, 19 лет и старше. Основными участниками «Оранжевого мяча» стали молодые спортсмены, для которых уличный баскетбол – это образ жизни.

«Мне кажется, что каждый баскетбольный турнир в Самаре, в Самарской области имеет очень хорошую перспективу на развитие. Не даром наш регион считается одним из самых баскетбольных», – поделился игрок команды «БК БК» Андрей Грачев.

Самой посещаемой стала площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, где проходила областная акция «Битва чемпионов ГТО». Участники соревновались в силовых испытаниях комплекса и устанавливали рекорд дня в упражнениях «рывок гири» и «сгибание и разгибание рук в упоре лежа». Рекордсменами ГТО стали жители города Чапаевск – обладатель золотых знаков отличия VII и VIII возрастных ступеней Виталий Мячин с результатом 117 повторений в рывке и Ева Мячина, обладательница «золота» I и II ступеней, которая выполнила 53 отжимания.

«Мы отлично отметили профессиональный праздник, – поделился эмоциями Виталий Мячин, тренер по плаванию. – Я установил рекорд дня в гиревом спорте и хотел поставить рекорд в отжиманиях, но судьи были строгие, многое не засчитывали. Мой результат продержался 2 часа, а затем пришла дочь и побила его – ей засчитали 53 попытки из 60».

Кроме того, все желающие могли поучаствовать в акции по заполнению тематических открыток «Спасибо, парни!». Послания с теплыми словами отправятся защитникам Донбасса. Здесь же на набережной работал пункт набора добровольцев на военную службу по контракту в «Самарский батальон».

Финальным спортивным мероприятием стал легкоатлетический ночной забег «Огни Самары», который объединил более 700 участников на дистанциях 1586 метров, 5 и 10 километров. Флешмоб «Za спорт!» стал кульминацией Дня физкультурника, участники ночного забега выстроились c фонариками в форме буквы «Z». Так жители губернии еще раз выказали поддержку воинам-участникам специальной военной операции на Украине.

Фото: правительство СО