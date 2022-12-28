В 2023 году будут сданы 80 новых объектов по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»

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Об этом в понедельник на брифинге по итогам 2022 года «Мы вместе. Спорт» рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.



В 2022 году были сданы 70 спортобъектов. Всего на данный момент в России работают 346 239 спортивных объектов. «Одновременно более 11 млн россиян могут пользоваться спортивными объектами, это хороший показатель», - сказал Чернышенко.



Напомним, нацпроект «Демография» включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение»,

«Укрепление общественного здоровья», «Спорт - норма жизни». Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.