Участников международного ралли «Шелковый путь» на самарской земле приветствовал губернатор Дмитрий Азаров

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Глава региона отдельно обратился к руководителю проекта «Шелковый путь», семикратному победителю «Дакара», главе команды «КАМАЗ-мастер» Владимиру Чагину: «Человек, который жаром своей души, мотором своего сердца двигает сегодня автомобильный спорт по всей территории нашей великой России и создает автомобильную славу далеко за пределами нашей Родины. Это, конечно, гордость».



Глава региона также подчеркнул, что автоспорт – это не только мужество, мастерство, скорость, но и огромный вклад в технологическое развитие нашей страны.



В Самаре у спортсменов был так называемый экватор ралли – четыре дня позади и четыре впереди. Уже сегодня утром команды начали прохождение скоростного участка маршрута «Шелкового пути» по территории региона – впервые в истории соревнований.



Второй год подряд в ралли «Шелковый путь» участвует команда АВТОВАЗа на легендарных внедорожниках LADA Niva. Гонщик Евгений Суховенко рассказал, какие испытания приходится проходить водителям. «В этом году особенную сложность всем участникам независимо от техники добавляет невероятная жара. На солнышке было больше 43-44 градусов, а внутри автомобиля температура обычно выше на 15-20 градусов. Тем не менее мы с этим справляемся», - поделился гонщик.

Фото: минспорта СО