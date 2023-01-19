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У спортсменов микрорайона Шлюзовой в Автограде появится новая спортивная площадка

19 января 2023 10:38
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У спортсменов микрорайона Шлюзовой появится новая спортивная площадка

На прошлой неделе объявили итоги конкурса Фонда президентских грантов, Общественная организация «Стоп Наркотик» получила грант на постройку воркаут-площадки на территории Эко-Парка Шлюзовой. Парк был благоустроен в прошлом году благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Новость стала настоящим новогодним подарком для всех спортсменов микрорайона.

— Площадка даст возможность расширить общество людей, заинтересованных в укреплении и поддержании своего здоровья. Очень рады, что жители будут приходить в Эко-Парк не только полюбоваться местными красотами, но для того, чтобы заряжать своей энергией и настроем сердца других людей. Это станет одним из кирпичиков к выстраиванию фундамента и построению крепкого и здорового общества, — поделился тренер и активный участник спортивного движения «Будь в тонусе» Вадим Прокопов .

Как отмечает общественный куратор территории Вячеслав Рябцов в парке уже установлен небольшой комплекс — подарок от подрядной организации «Профи Сервис Тольятти», но его недостаточно для всех любителей спорта Шлюзового.

— Мы получали много обращений от жителей о том, что парку нужна площадка больше. Наша команда — объединение жителей, по сути волонтёры, которые развивают территорию парка своими силами, а значит средств на возведение площадки у нас не было. Стали искать варианты и совместно с руководителем организации «Стоп Наркотик» Михаилом Шаховым подали проект по обустройству новой воркаут-зоны. Уже в этом году при поддержке фонда спортсмены парка будут заниматься на комфортной спортивной площадке, — говорит Вячеслав.

Помимо обустройства площадки, в рамках проекта будут проведены лекции о здоровом образе жизни и фестиваль спорта, пишет Город Тольятти

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