У футбольного клуба «Акрон» новый главный тренер

137

Руководство тольяттинского ФК «Акрон» определилось с кандидатурой наставника команды.

Освободившуюся вакансию главного тренера после отставки Евгения Калешина займет Заурбек Тедеев, пишет Обоз.инфо.

«Мы рассматривали несколько кандидатур. Заурбек Эдуардович был одним из первых тренеров, с которым мы обсудили сотрудничество. Нам важна преемственность стиля игры команды. Немаловажным фактором стал солидный управленческий опыт тренера в детском футболе и его умение работать над развитием молодых игроков. Наш клуб обладает необходимой ресурсной базой для решения задачи выхода в РПЛ и будет стремиться к её выполнению весной», – прокомментировал назначение специалиста генеральный директор ФК «Акрон» Алексей Власов.

Как сообщает пресс-служба клуба, 42-летний специалист в сезоне 2021/22 возглавлял команду «Ростов», а в прошлом розыгрыше Первой лиги помогал родной «Алании» добиться повышения в классе. В послужном списке тренерской карьеры Тедеева владикавказские «Спартак-Алания» и «Автодор», а также «Беслан-ФАЮР», «Аланию-Д» и казахстанский «Атырау». После того, как в 2019 году Заурбек Тедеев перебрался в Ростов-на-Дону, в ФК «Ростов» он прошел все ступени от должности руководителя программы развития молодежного футбола ростовчан до работы с основной командой РПЛ в сезоне 2021/22.

В сентябре 2021 года он был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ростова», а затем был старшим тренераомв штабе Валерия Карпина. Полный состав помощников Заурбека Тедеева будет представлен в ближайшее время.

Напомним, ФК «Акрон» принял решение прекратить трудовые отношения с Евгением Калешиным из‑за разногласий в пути развития. Об отставке специалиста стало известно после выездного матча 20-го тура Первой лиги, который тольяттинцы сыграли вничью 1:1. Футбольный 2023 год «Акрон», набрав 35 очков в 20 матчах, завершил футбольный год в тройке лидеров, отставая на два очка от махачкалинского «Динамо», возглавляющего турнирную таблицу.