Турция не будет претендовать на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года

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При этом турки постараются стать хозяевами следующего первенства континента.

Турецкая футбольная федерация отозвала ранее выдвинутую заявку на проведение чемпионата Европы 2028 году. Соответствующее обращение направлено в УЕФА.

В июле Турция совместно с Италией направили совместную заявку на проведение чемпионата Европы 2032. В связи с этим туркам пришлось отказаться от борьбы за право принять в одиночку чемпионат Европы 2028.

После отказа Турции активной остается совместная заявка Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии. С большой долей вероятности можно предположить, что в 2028 чемпионат пройдет на родине футбола. Заявки на проведение чемпионатов 2028 и 2032 будут рассмотрены на исполкоме УЕФА, запланированном на 10 октября, пишет Смотрим.