Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев приглашают провакцинироваться от гриппа
Самарцев приглашают провакцинироваться от гриппа
Врач рассказала, чего не следует делать при гайморите
Власти Самары потратили 3 млн рублей на салют в честь Дня города
Власти Самары потратили 3 млн рублей на салют в честь Дня города
Свою удаль и силу самарцы продемонстрировали мариупольцам на Играх и Забавах «Богатырская Силушка»
Свою удаль и силу самарцы продемонстрировали мариупольцам на Играх и Забавах «Богатырская Силушка»
Россиянам рассказали о Красной Книге
Россиянам рассказали о Красной Книге
В областном реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ открылся учебно-тренировочный модуль
В областном реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ открылся учебно-тренировочный модуль
Турция не будет претендовать на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года
Турция не будет претендовать на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года
Каждый третий самарец задумывался о том, чтобы стать учителем
Каждый третий самарец задумывался о том, чтобы стать учителем
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.27
0.79
EUR 104.06
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Турция не будет претендовать на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года

4 октября 2023 15:10
112
Турция не будет претендовать на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года

При этом турки постараются стать хозяевами следующего первенства континента.

Турецкая футбольная федерация отозвала ранее выдвинутую заявку на проведение чемпионата Европы 2028 году. Соответствующее обращение направлено в УЕФА.

В июле Турция совместно с Италией направили совместную заявку на проведение чемпионата Европы 2032. В связи с этим туркам пришлось отказаться от борьбы за право принять в одиночку чемпионат Европы 2028.

После отказа Турции активной остается совместная заявка Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии. С большой долей вероятности можно предположить, что в 2028 чемпионат пройдет на родине футбола. Заявки на проведение чемпионатов 2028 и 2032 будут рассмотрены на исполкоме УЕФА, запланированном на 10 октября, пишет Смотрим.

Теги: Футбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня в Самаре встретятся «Крылья Советов» и «Ахмат»
04 октября 2023, 11:50
Сегодня в Самаре встретятся «Крылья Советов» и «Ахмат»
После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Крылья Советов» набрали три очка и занимают четвёртое место в группе C. Футбол в Самаре
186
Полузащитник «Крыльев Советов» после разгромной победы над «Спартаком» рассказал об атмосфере на матче
02 октября 2023, 13:17
Полузащитник «Крыльев Советов» после разгромной победы над «Спартаком» рассказал об атмосфере на матче
В следующем туре самарцы в гостях сыграют с «Пари НН». Футбол в Самаре
601
Московский "Спартак" обратился к болельщикам после проигрыша в Самаре
02 октября 2023, 10:37
Московский "Спартак" обратился к болельщикам после проигрыша в Самаре
​"Крылья Советов" забили четыре безответных мяча в ворота "Спартака". Спорт
360
В центре внимания
Самарская область стала участником XXV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023».
4 октября 2023  14:04
Самарская область стала участником XXV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023»
274
Сегодня в Самаре встретятся «Крылья Советов» и «Ахмат»
4 октября 2023  11:50
Сегодня в Самаре встретятся «Крылья Советов» и «Ахмат»
191
В Самаре на средства дорожного нацпроекта отремонтировано 12 объектов, ведущих к медучреждениям
4 октября 2023  11:43
В Самаре на средства дорожного нацпроекта отремонтировано 12 объектов, ведущих к медучреждениям
374
Самарский театр драмы приглашает на экскурсии
3 октября 2023  11:58
Самарский театр драмы приглашает на экскурсии
678
Самарцев приглашают на городской фестиваль «Назад в город»
3 октября 2023  10:51
Самарцев приглашают на городской фестиваль «Назад в город»
858
Весь список