Я нашел ошибку
Главные новости:
8 ноября отдают дань памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей.
Руководство ГУ МВД СО приняло участие в возложении цветов к Мемориальному комплексу памяти сотрудников органов внутренних дел
Мужская сборная команда в составе: Михаил Заломин, Михаил Юрьев, Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов завоевали бронзовые медали.
Тольяттинцы Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев - призеры чемпионата мира по прыжкам на батуте
С места ДТП мальчик доставлен в больницу.
В Самаре на ул. Арцыбушевской 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки на переходе
Задержанная сообщила, что занялась незаконным распространением запрещенных веществ из-за финансовых трудностей.
Ранее судимая 21-летняя жительница Чапаевска ответит перед судом за распространение наркотиков
В Самаре состоялся всероссийский турнир по дзюдо на призы физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы.
Самарские дзюдоистки выиграли всероссийские соревнования
Шесть человек погибли в результате пожара на парфюмерной фабрике в Турции
Шесть человек погибли в результате пожара на парфюмерной фабрике в Турции
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год.
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год
Каждый третий подрабатывающий из Самары читает более часа в день
Каждый третий подрабатывающий из Самары читает более часа в день
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.23
-0.15
EUR 93.84
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Тольяттинцы Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев - призеры чемпионата мира по прыжкам на батуте

8 ноября 2025 15:03
92
Мужская сборная команда в составе: Михаил Заломин, Михаил Юрьев, Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов завоевали бронзовые медали.

В испанском городе Памплона проходит чемпионат мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. В нейтральном статусе в нем принимает участие сборная России.

В пятницу состоялся командный финал в прыжках на двойном минитрампе.

Мужская сборная команда в составе: Михаил Заломин, Михаил Юрьев, Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов завоевали бронзовые медали с результатом 16 очков (83,100 баллов).

Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов - воспитанники тольяттинской школы прыжков на батуте, тренер - Елена Дорофеева.

 

Фото:  минспорта СО

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В завершение церемонии присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к «Камню Памяти».
07 ноября 2025, 20:34
В Тольятти открыли памятный знак в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
В завершение церемонии присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к «Камню Памяти». Общество
767
Каждый участник получил возможность взять в руки теннисную ракетку, в первый раз ударить по мячу, получить советы от тренеров и чемпионов.
07 ноября 2025, 17:45
Более 500 юных жителей региона стали участниками фестиваля тенниса в Тольятти
Каждый участник получил возможность взять в руки теннисную ракетку, в первый раз ударить по мячу, получить советы от тренеров и чемпионов. Общество
531
В проекте приняли участие более 450 спортсменов – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.
07 ноября 2025, 16:45
«Лада-Арена»: в Тольятти Тольятти Алексей Немов представил программу «Легенды спорта. Наследие»
В проекте приняли участие более 450 спортсменов – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Общество
554
В центре внимания
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год.
8 ноября 2025  13:38
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год
145
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
7 ноября 2025  17:21
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
734
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
7 ноября 2025  16:15
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
701
Главная тема в этом году – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе».
7 ноября 2025  15:39
Подведены итоги XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
560
Предложения, сформированные по итогам заседания, будут учтены в дальнейшей работе по развитию детско-юношеского спорта в стране.
6 ноября 2025  23:18
Владимир Путин в Самаре провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта
927
Весь список