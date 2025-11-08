Тольяттинцы Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев - призеры чемпионата мира по прыжкам на батуте

92

В испанском городе Памплона проходит чемпионат мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. В нейтральном статусе в нем принимает участие сборная России.

В пятницу состоялся командный финал в прыжках на двойном минитрампе.

Мужская сборная команда в составе: Михаил Заломин, Михаил Юрьев, Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов завоевали бронзовые медали с результатом 16 очков (83,100 баллов).

Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов - воспитанники тольяттинской школы прыжков на батуте, тренер - Елена Дорофеева.

Фото: минспорта СО