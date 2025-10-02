Тольяттинский спортсмен Алексей Гребнев отобрался на Кубок мира ФИДЕ

156

Гроссмейстер Алексей Гребнев, спортсмен тольяттинской СШ №4 «Шахматы», одержал победу над Марком-Андриа Маурицци из Франции в стыковом матче за право участия в Кубке мира по шахматам. Матч проходил в Сербии.

Для выявления победителя спортсменам потребовались две партии. В первой была зафиксирована ничья на 26-м ходу троекратным повторением позиции. Во второй Алексей Гребнев одержал победу белыми фигурами на 47-м ходу.

Таким образом счет в матче стал 1,5 - 0,5 в пользу российского спортсмена и он завоевал право выступить на Кубке мира ФИДЕ.

Кубок мира пройдет в Индии в штате Гоа с 30 октября по 27 ноября. Турнир соберет всех сильнейших действующих шахматистов планеты.

Фото: pxhere.com