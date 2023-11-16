Тольяттинки - призеры международного турнира «Москва - Вселенная каратэ»

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В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой завершились международные соревнования по каратэ «Москва-вселенная каратэ». В них приняли участие более 300 сильнейших спортсменов из 27 стран, которые входят в топ-100 рейтинга WKF.



Международный турнир проходил по системе серии Премьер-лиги. Российская сборная завоевала 16 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых.



В составе национальной команды России Самарскую область представили четыре спортсмена: Анна Чернышева, Кирилл Наумов, Сулейман Пахомов и Дарья Юшкова. По итогам состязаний у спортсменов 63 региона две медали:



