Главные новости:
На собрании обсудили планы театра на 175-ый сезон.
Сегодня состоялось собрание коллектива Самарского театра драмы 
Основными целями рабочего визита стали анализ текущего состояния объектов капитального ремонта и изучение потребностей в ремонте учреждений культуры.
Состоялся рабочий визит министра культуры СО Ирины Калягиной в Чапаевск
В ходе работ на обоих объектах выполнен капитальный ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, а также входных групп.
Капитально отремонтированы офисы врачей общей практики в двух селах Сергиевского района
В Тольятти на СТК имени Степанова состоялся третий финал личного чемпионата России 2025 года по мотогонкам на гаревой дорожке.
Тольяттинец Виктор Кулаков стал серебряным призером этапа личного чемпионата России по спидвею
Основные мероприятия кинофестиваля, включая церемонии открытия и закрытия, показы фильмов и творческие встречи, пройдут в ЦРК «Художественный».
Более 70 фильмов объединит XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли» в Самаре
Мероприятие призвано поддержать институт семьи и национальные традиции, укрепить традиционные семейные ценности, а также сблизить поколения и продемонстрировать культурное единство народов региона.
В День дружбы народов Самарской области, пройдет «Фестиваль национальных свадеб»
Которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.
В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов
Конкурсная программа включает четыре основных трека («Исполнительное искусство», «Арт-индустрии», «Кинопроизводство», «Цифровые индустрии») со множеством номинаций для реализации творческих амбиций.
Всероссийский фестиваль «АРТиКУЛ»: Самарский регион вновь стал творческой площадкой для российской молодежи
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Тольяттинец Виктор Кулаков стал серебряным призером этапа личного чемпионата России по спидвею

5 сентября 2025 17:44
В Тольятти на СТК имени Степанова состоялся третий финал личного чемпионата России 2025 года по мотогонкам на гаревой дорожке.

В Тольятти на СТК имени Степанова состоялся третий финал личного чемпионата России 2025 года по мотогонкам на гаревой дорожке.

Участниками стали 16 сильнейших гонщиков страны, в том числе 6 спортсменов тольяттинского клуба «Мега-Лада» - Виктор Кулаков, Роман Лахбаум, Евгений Сайдуллин, Семен Грехов, Матвей Коробельщиков, Арсений Зубков и юный воспитанник ГБУ «Спортивная техническая школа» Илья Карпов.

Результаты гонки:

Сергей Логачев Владивосток
Виктор Кулаков Тольятти
Павел Лагута Балаково

Личный чемпионат России разыгрывается в течение сезона. Он включает два полуфинальных и четыре финальных этапа. Позади соревнования в Октябрьском, Балаково и Тольятти. Четвертый финал состоится 5 октября во Владивостоке. На нем будет определен чемпион России 2025 года.

На данный момент в общем зачете лидируют:

Роман Лахбаум Тольятти -
38 очков
Сергей Логачев Владивосток -
37 очков
Виктор Кулаков Тольятти -
34 очка

 

Фото: СК «Мега-Лада»/минспорта СО

Программа фестиваля традиционно разнообразна: оперные и балетные постановки, симфонические, камерные и хоровые концерты, а также творческие встречи и научная конференция «Шостакович в зеркале культуры XXI века» с участием деятелей культуры России.
03 сентября 2025, 14:37
Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем» пройдет в Самаре и Тольятти
Программа фестиваля традиционно разнообразна: оперные и балетные постановки, симфонические, камерные и хоровые концерты, а также творческие встречи и научная... Культура
463
Это сложная операция, которая заключается в наложении специального устройства - клипсы - на шейку аневризмы с внешней стороны сосуда.
02 сентября 2025, 14:33
Тольяттинские врачи внедрили метод клипирования для лечения аневризм сосудов головного мозга
Это сложная операция, которая заключается в наложении специального устройства - клипсы - на шейку аневризмы с внешней стороны сосуда. Здравоохранение
595
13 сентября "Акрон" сыграет с "Краснодаром" в гостях.
31 августа 2025, 22:13
"Акрон" проиграл калининградской "Балтике" - 0:2
13 сентября "Акрон" сыграет с "Краснодаром" в гостях. Спорт
783
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
192
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
408
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
306
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
545
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
613
