Тольяттинец Виктор Кулаков стал серебряным призером этапа личного чемпионата России по спидвею

В Тольятти на СТК имени Степанова состоялся третий финал личного чемпионата России 2025 года по мотогонкам на гаревой дорожке.
Участниками стали 16 сильнейших гонщиков страны, в том числе 6 спортсменов тольяттинского клуба «Мега-Лада» - Виктор Кулаков, Роман Лахбаум, Евгений Сайдуллин, Семен Грехов, Матвей Коробельщиков, Арсений Зубков и юный воспитанник ГБУ «Спортивная техническая школа» Илья Карпов.
Результаты гонки:
Сергей Логачев Владивосток
Виктор Кулаков Тольятти
Павел Лагута Балаково
Личный чемпионат России разыгрывается в течение сезона. Он включает два полуфинальных и четыре финальных этапа. Позади соревнования в Октябрьском, Балаково и Тольятти. Четвертый финал состоится 5 октября во Владивостоке. На нем будет определен чемпион России 2025 года.
На данный момент в общем зачете лидируют:
Роман Лахбаум Тольятти -
38 очков
Сергей Логачев Владивосток -
37 очков
Виктор Кулаков Тольятти -
34 очка
Фото: СК «Мега-Лада»/минспорта СО