Тольяттинец Виктор Кулаков стал серебряным призером этапа личного чемпионата России по спидвею

99

В Тольятти на СТК имени Степанова состоялся третий финал личного чемпионата России 2025 года по мотогонкам на гаревой дорожке.

Участниками стали 16 сильнейших гонщиков страны, в том числе 6 спортсменов тольяттинского клуба «Мега-Лада» - Виктор Кулаков, Роман Лахбаум, Евгений Сайдуллин, Семен Грехов, Матвей Коробельщиков, Арсений Зубков и юный воспитанник ГБУ «Спортивная техническая школа» Илья Карпов.

Результаты гонки:

Сергей Логачев Владивосток

Виктор Кулаков Тольятти

Павел Лагута Балаково

Личный чемпионат России разыгрывается в течение сезона. Он включает два полуфинальных и четыре финальных этапа. Позади соревнования в Октябрьском, Балаково и Тольятти. Четвертый финал состоится 5 октября во Владивостоке. На нем будет определен чемпион России 2025 года.

На данный момент в общем зачете лидируют:

Роман Лахбаум Тольятти -

38 очков

Сергей Логачев Владивосток -

37 очков

Виктор Кулаков Тольятти -

34 очка

Фото: СК «Мега-Лада»/минспорта СО