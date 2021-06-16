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Сызранские спортсмены заняли призовые места на чемпионате и первенстве России по парабадминтону

16 июня 2021 15:38
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Завоевав медали чемпионата России, сызранские спортсмены попали в состав сборной страны на 2022 год!

С 3 по 11 июня в Саратове прошли чемпионат и первенство России по парабадминтону.

 В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 18 субъектов РФ.

 На первенстве России Самарскую область представила спортсменка из Сызрани Диана Иксанова (тренер Рамиль Юлдашев). В парном разряде с представительницей из Санкт-Петербурга Дианой Андреевой спортсменки обыграли команду Московской области со счетом 2:0. 

 На чемпионате России по парабадминтону Самарскую область представляли 4 спортсмена, 3 из них – из Сызрани, это Владимир Николаев, Рамиль Юлдашев и Виктор Волков.

Результаты чемпионата:

- Владимир Николаев (тренер Рамиль Юлдашев) – Чемпион России в одиночном разряде; бронзовый призёр в парном разряде (с представителем из Чувашии Сергеем Шатровым).

- Рамиль Юлдашев (тренер Виктория Петрова @victory.143 ) – серебряный призер в обоих разрядах: одиночном и парном. (В парном – с представителем из Архангельской области Михаилом Чивиксиным).

- Виктор Волков (тренер Виктория Петрова) – бронзовый призер в парном разряде (с представителем из Санкт-Петербурга Павлом Сергеевым).

Завоевав медали чемпионата России, сызранские спортсмены попали в состав сборной страны на 2022 год! Теперь ребята будут готовиться к Кубку России, который пройдет в сентябре в Ставрополе.

 

Фото:   минспорт СО

Теги: медали парабадминтон ЧР

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