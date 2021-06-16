Сызранские спортсмены заняли призовые места на чемпионате и первенстве России по парабадминтону

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С 3 по 11 июня в Саратове прошли чемпионат и первенство России по парабадминтону.



В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 18 субъектов РФ.



На первенстве России Самарскую область представила спортсменка из Сызрани Диана Иксанова (тренер Рамиль Юлдашев). В парном разряде с представительницей из Санкт-Петербурга Дианой Андреевой спортсменки обыграли команду Московской области со счетом 2:0.



На чемпионате России по парабадминтону Самарскую область представляли 4 спортсмена, 3 из них – из Сызрани, это Владимир Николаев, Рамиль Юлдашев и Виктор Волков.



Результаты чемпионата:



- Владимир Николаев (тренер Рамиль Юлдашев) – Чемпион России в одиночном разряде; бронзовый призёр в парном разряде (с представителем из Чувашии Сергеем Шатровым).



- Рамиль Юлдашев (тренер Виктория Петрова @victory.143 ) – серебряный призер в обоих разрядах: одиночном и парном. (В парном – с представителем из Архангельской области Михаилом Чивиксиным).



- Виктор Волков (тренер Виктория Петрова) – бронзовый призер в парном разряде (с представителем из Санкт-Петербурга Павлом Сергеевым).



Завоевав медали чемпионата России, сызранские спортсмены попали в состав сборной страны на 2022 год! Теперь ребята будут готовиться к Кубку России, который пройдет в сентябре в Ставрополе.

Фото: минспорт СО