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Студентка Самарского политеха установила два новых рекорда России в роллер-спорте

14 марта 2024 09:46
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Студентка Самарского политеха установила два новых рекорда России в роллер-спорте

На всероссийских рейтинговых соревнованиях по роликобежному спорту (роллер-спорту) "Метелица 2024 — День защитника Отечества" первокурсница Самарского политеха Анна Кукушкина поставила два новых национальных рекорда и заняла два первых места в дисциплинах "Фристайл-слалом" и "Фристайл-слалом скоростной".

Свои рекорды студентка направления "Педагогическое образование" установила в дисциплине "Скоростной слалом". Участникам было необходимо пройти квалификацию, где Анна установила первый рекорд — 4,611 секунды. Затем, во время парного прохождения дистанции, она показала второй блистательный результат — 5,437 секунды.

Девушка занимается роликобежным спортом одиннадцать лет. За это время спортсменка стала трехкратной победительницей первенства России, а в 2021 году — чемпионкой Европы. Но самое важное достижение для студентки — это звание мастера спорта (МС) России по роллер-спорту.

"Носить звание мастера спорта — огромная победа, прежде всего, над самой собой, — говорит Анна Кукушкина. — Я — один из трех МС в своей дисциплине, и очень этим горжусь. Сейчас я стремлюсь к участию в чемпионате России среди взрослых. Но моя главная спортивная цель — получить звание мастера спорта международного класса и выступить на большой арене".

"Самарский политех оказывает девушке поддержку в реализации ее стремлений: она тренируется в спортзалах вуза и получает повышенную государственную академическую стипендию за особые успехи в спорте", - отметили в пресс-службе СамГТУ.

Фото предоставлены Анной Кукушкиной

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