стартовал «Земский банк - Зимний чемпионат Самарской области по футболу»

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В турнире примут участие 14 команд. Восемь из Самары: «Виктория», «Виктория-2006», «Восход-Ковродел», «Академия Крылья Советов-2005», «Академия Крылья Советов-2006», «Академия Крылья Советов-2007», «СШОР №1-Спартак» и «Олимп». А также две из Сызрани: «Сызрань-2003», ГАУ ДО СО «СШОР №2», новокуйбышевский «Нефтяник», большечерниговский «Восход», «Сергиевск», хворостянская «Звезда».



Турнир пройдет с 29 января по 9 апреля по групповой системе. Победитель определится по наибольшему количества набранных очков.



Напомним, что в 2021 году Российский футбольный союз, министерство спорта РФ, правительство Самарской области и РОО «Самарская областная федерация футбола» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Проведение областных соревнований способствует увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, что является важной задачей нацпроекта «Демография» и его составляющей «Спорт - норма жизни», сообщает Минспорта региона.