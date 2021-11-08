Стартовал региональный фестиваль «Самый спортивный папа»

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В Самарской области стартовал областной фестиваль «Самый спортивный папа», посвященный учрежденному в 2021 году Президентом Российской Федерации празднику День отца.

Фестиваль проводится на территории муниципальных образований Самарской области в дистанционном формате с использованием интернет-ресурсов;

- в фестивале принимают участие папы (в возрасте от 25 до 59 лет) и дети до 15 лет включительно независимо от пола;

- фестиваль состоит из спортивной и конкурсной программы;

- видеоролики принимаются до 15 ноября 2021 года на электронную почту gaugto-ct@mail.ru;

- итоги фестиваля подводятся в срок до 29 ноября 2021 года.

В спортивной части папа выполняет упражнения на сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (за 1 минуту) и на поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 минуту), а ребенок считает количество повторов. В конкурсной программе папа с детьми готовит визитную карточку семейной команды.

По итогам фестиваля подсчитывается первенство в спортивной программе, первенство в конкурсной программе и командное первенство по результатам спортивной и конкурсной программы вместе. Победители и призеры спортивной программы и командного первенства награждаются ценными призами министерства спорта Самарской области. Все участники фестиваля получают сувенирную продукцию.

Фото: минспорт СО