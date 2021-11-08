Стартовал региональный фестиваль «Самый спортивный папа»

Я нашел ошибку
Главные новости:
На совещании в Правительстве обсудили готовность муниципалитетов и дорожных служб к первому снегу и работе в условиях гололедицы.
Дмитрий Азаров поручил муниципалитетам обеспечить безопасность на дорогах в условиях возможной гололедицы
Два участковых врача-терапевта и врач-акушер-гинеколог.
Коллектив Борской больницы пополнили участники программы «Земский доктор»
Больница получила систему эндоскопической визуализации, автоматическую установку для дезинфекции эндоскопа, а также аппарат ультразвуковой диагностики.
Подразделения Кошкинской больницы оснащаются новым медоборудованием
У индивидуального предпринимателя были обнаружены 1 071 пара носков, маркированных товарными знаками CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, Tik Tok и др.
В Оренбурге самарские таможенники выявили контрафактные товары на 4 млн рублей
Благодаря принятому решению свое жилье сможет приобрести многодетная семья Никитиных из Клявлинского района.
По решению Дмитрия Азарова многодетные семьи, попавшие в сложную ситуацию, получат новое жилье
Самарцы могут получить сведения из архивного отдела администрации Самары с помощью регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Эксперты обсудили актуальность новой электронной услуги, доступной самарцам
Следствием собрана достаточная доказательственная база.
В Красноглинском районе пойдет под суд мужчина, обвиняемого в совершении коммерческого подкупа
Первые 450 организаций региона подали заявки на участие в акции.
В регионе продолжается акция «В Новый год – без долгов!» для предпринимателей
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.4
-0.09
EUR 82.54
-0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Росгвардейцы приняли участие в «Параде Памяти» в Самаре
4 ноября пройдут онлайн-соревнования Самарской области по шахматам (блиц)
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Стартовал региональный фестиваль «Самый спортивный папа»

8 ноября 2021 14:22
162
Посвященный учрежденному в 2021 году Деню отца.

В Самарской области стартовал областной фестиваль «Самый спортивный папа», посвященный учрежденному в 2021 году Президентом Российской Федерации празднику День отца.

 Фестиваль проводится на территории муниципальных образований Самарской области в дистанционном формате с использованием интернет-ресурсов;
 - в фестивале принимают участие папы (в возрасте от 25 до 59 лет) и дети до 15 лет включительно независимо от пола;
- фестиваль состоит из спортивной и конкурсной программы;
- видеоролики принимаются до 15 ноября 2021 года на электронную почту gaugto-ct@mail.ru;
- итоги фестиваля подводятся в срок до 29 ноября 2021 года.

В спортивной части папа выполняет упражнения на сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (за 1 минуту) и на поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 минуту), а ребенок считает количество повторов. В конкурсной программе папа с детьми готовит визитную карточку семейной команды.

 По итогам фестиваля подсчитывается первенство в спортивной программе, первенство в конкурсной программе и командное первенство по результатам спортивной и конкурсной программы вместе. Победители и призеры спортивной программы и командного первенства награждаются ценными призами министерства спорта Самарской области. Все участники фестиваля получают сувенирную продукцию.

 

Фото:   минспорт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы могут получить сведения из архивного отдела администрации Самары с помощью регионального портала государственных и муниципальных услуг.
08 ноября 2021, 16:26
Эксперты обсудили актуальность новой электронной услуги, доступной самарцам
Самарцы могут получить сведения из архивного отдела администрации Самары с помощью регионального портала государственных и муниципальных услуг. Общество
79
И хотя за минувшие две недели пассажиропоток в транспорте уменьшился – в настоящий момент предприятия-перевозчики вновь ожидают увеличения.
08 ноября 2021, 15:43
21 протокол за неделю: соблюдение масочного режима в Самаре
И хотя за минувшие две недели пассажиропоток в транспорте уменьшился – в настоящий момент предприятия-перевозчики вновь ожидают увеличения. Общество
136
Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию запасной столицы СССР и военному параду 7 ноября 1941 года.
07 ноября 2021, 15:42
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию запасной столицы СССР и военному параду 7 ноября 1941 года. Общество
681
В центре внимания
На совещании в Правительстве обсудили готовность муниципалитетов и дорожных служб к первому снегу и работе в условиях гололедицы.
8 ноября 2021  17:45
Дмитрий Азаров поручил муниципалитетам обеспечить безопасность на дорогах в условиях возможной гололедицы
30
Еще 1 736 жителей Самарской области заболели коронавирусом
8 ноября 2021  12:48
Еще 1 736 жителей Самарской области заболели коронавирусом
290
8 ноября 2021  11:44
"Главная Тема" с губернатором Дмитрием Азаровым в прямом эфире состоится 9 ноября
248
Куда в Самарской области не пустят без COVID-пропуска: список
8 ноября 2021  10:16
Куда в Самарской области не пустят без COVID-пропуска
3787
В Самарской области 8 ноября откроются все магазины и организации сферы услуг
8 ноября 2021  10:10
В Самарской области 8 ноября откроются все магазины и организации сферы услуг
323
Весь список