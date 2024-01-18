Спрос на прокат горных лыж и сноубордов в Самаре вырос на 41%

112

Отдых на горнолыжных курортах остается одним из самых популярных зимних развлечений жителей Самары. Причем горнолыжные склоны начинают осваивать все больше самарцев: спрос на прокат горных лыж и сноубордов этой зимой вырос на 41% по сравнению с прошлой. Самарцы также стали чаще обращаться к частным перевозчикам, чтобы доехать до горнолыжных курортов из своего города, организовать поездку из аэропорта или отеля. Спрос на поездки с водителем в направлении горнолыжных курортов вырос на 55% по сравнению с прошлым годом. Аналитики Авито Услуг проанализировали поездки на горнолыжные курорты страны и выделили топ самых популярных направлений. В этом году у самарцев самыми популярными горнолыжными курортами стали «Красная Поляна» и «Роза Хутор».

Самые популярные горнолыжные курорты у самарцев этой зимой — «Красная Поляна» и «Роза Хутор»

«Красная Поляна» вошла в топ-3 популярных направлений для горнолыжного отдыха этой зимой. Курорт рекомендуют для тех, кто хочет отдохнуть всей семьей. Зоны катания предназначены как для новичков, так и для профессионалов. Этой зимой искать водителей, которые готовы довезти туристов до «Красной поляны» самарцы стали в два с половиной раза чаще (+152%), чем прошлой, а число объявлений от исполнителей выросло на 45%.

Курорт «Роза Хутор» в этом году уступил по популярности «Красной Поляне» среди краснодарских курортов, а в общероссийском топе занял пятое место. Спрос на поездки со стороны лыжников и сноубордистов у самарцев этой зимой вырос на 27%, а предложение от водителей — на 49%.

Поездки на курорты Приэльбрусья — «Эльбрус-Азау» и «Чегет»

Второй по популярности горнолыжный курорт этой зимы у самарцев — «Эльбрус-Азау» в Приэльбрусье. В этом году его популярность выросла на 28% по сравнению с прошлым годом. Причина растущей популярности курорта — в живописных видах Приэльбрусья и наличии трасс для лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки. Количество перевозчиков, которые готовы доставить посетителей на «Эльбрус-Азау», в этом году выросло на 31%.

Менее популярный курорт Приэльбрусья — «Чегет». Вероятно, причина более низкой популярности в том, что в этом году там работают только склоны для опытных райдеров и экстремалов. В общероссийском топе этот курорт занимает 7 место.

Российский топ

В России Шерегеш является самым популярным горнолыжным направлением. В топ-3 по стране — также курорты «Эльбрус-Азау» в Кабардино-Балкарии и «Красная поляна» в Краснодарском крае. Замыкает топ курорт «Большой Вудъявр» в Мурманской области.