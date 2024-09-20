Спортсмен из Самарской области стал призером чемпионата России по серфингу

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В Нижнем Новгороде завершился чемпионат России по серфингу в дисциплине "доска с веслом".



Представитель сборной Самарской области Руслан Гараев занял второе место и завоевал право выступать за сборную России. Это также дает ему возможность получить разряд кандитата в мастера спорта. Самарская федерация серфинга сообщила, что спортсмен из нашего региона впервые добился таких результатов в этом виде спорта.



А в Москве в эти дни проходили всероссийские соревнования по водно-лыжному спорту в дисциплине "вейкборд за катером". Спортсмены Самарской области стали победителями в категории "Мастерс" - Георгий Кудряшов и в открытой категории среди женщин - Мария Кондукова.

Фото: Минспорта региона