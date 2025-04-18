Сотрудники областного главка полиции приняли участие в Чемпионате МВД России по рукопашному бою

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За первенство боролись 300 спортсменов - команды 38 территориальных ОВД и 15 образовательных учреждений МВД России.

В Анапе, в рамках Спартакиады министерства внутренних дел Российской Федерации, прошло-масштабное ведомственное мероприятие - Чемпионат МВД России по рукопашному бою среди территориальных органов внутренних дел и образовательных организаций, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов - команды 38 территориальных ОВД и 15 образовательных учреждений МВД России.

Поединки прошли в 6 весовых категориях.

Младший сержант полиции, полицейский 1 взвода отдельной роты охраны ГУ МВД России по Самарской области Богдан Аллабергенов занял 3 место в своей весовой категории, обойдя более 20 соперников.

По итогам соревнований в общекомандном зачете команда ГУ МВД России по Самарской области показала хорошие результаты и продемонстрировала отличную физическую и профессиональную подготовку.