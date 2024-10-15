Следж-хоккейные «Лада» и ЦСК ВВС сыграли на турнире «Герои нашего времени»

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С 14 по 15 октября в Ярославле проходили всероссийские соревнования по следж-хоккею «Герои нашего времени». В турнире принимали участие следж-хоккейные команды, сформированные из числа военнослужащих, получивших тяжелые ранения и инвалидность в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. Соревнования организованы Паралимпийским комитетом России. Предыдущий этап соревнований проходил в июле в Тульской области, и тогда победителем турнира «Герои нашего времени» стала тольяттинская «Лада-следж».

На этот раз борьбу за медали вели шесть команд: СХК «Легион-следж СВО» из Ростова-на-Дону, СХК «Гвардия» из Балашихи Московской области, СХК «Звезда» из Санкт-Петербурга, СХК «Союз» из Владивостока и две команды из Самарской области: СХК «Лада-следж» из Тольятти и СХК «ЦСК ВВС-следж» из Самары.

В первый день турнира все клубы сыграли по два матча. Самарцы первый матч проводили с «Гвардией». После двух периодов счет не был открыт, победитель встречи определился в серии буллитов – им стала подмосковная «Гвардия». Во втором матче дня самарцы уступили «Союзу» – 1:6. Результативный бросок в составе «ЦСК ВВС-следж» на счету Юрия Лобанова.

В плей-офф самарская команда сыграла с ростовским «Легион-следж» и добилась крупной победы – 6:0. Шайбы забросили Сергей Артищев (дважды), Валентин Небайкин, Юрий Лобанов, Дмитрий Худошин и Сергей Шангутов. «ЦСК ВВС-следж» завершил турнир на 5-м месте.

Тольяттинская «Лада-следж» на групповом этапе была сильнее «Легиона» – 1:0. Гол на счету Владислава Пашутина. А во втором матче дня тольяттинцы уступили «Звезде» из Санкт-Петербурга – 0:3.

В плей-офф «Лада» встретилась с подмосковной «Гвардией» в поединке за 3-е место. Счет открыл Владислав Пашутин, и до конца игры результат не изменился – 1:0. «Лада-следж» стала бронзовым призером соревнований.

В Самарской области уделяется большое внимание развитию адаптивной физической культуры и адаптивного спорта и в том числе вовлечению в систематические занятия спортом ветеранов СВО. Такие занятия способствуют их физической и социальной реабилитации и адаптации. В 2024 году в регионе создан Центр адаптивной физкультуры и спорта, а по решению губернатора Вячеслава Федорищева принята программа поддержки адаптивного спорта.

Фото: СХК "Лада-следж" и СХК "ЦСК ВВС-следж"/volga.news