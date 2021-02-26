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Сергей Корниленко внесен в заявку "Крыльев Советов" под номером 12

26 февраля 2021 22:04
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В этом веке никто из игроков "Крыльев" не выступал под этим номером.

Легенда нашего клуба, один из лучших бомбардиров в российской истории "Крыльев", спортивный директор Сергей Корниленко был внесен в заявку нашей команды под номером 12.

Этот номер закреплен за болельщиками в знак того, что они являются частью "Крыльев Советов". Сергей Корниленко — один из главных любимцев поклонников "Крыльев", человек, являющийся символом нашего клуба уже долгие годы.

Отдавая дань уважения болельщикам "Крыльев", Сергей Корниленко принял решение сыграть прощальный матч за нашу команду под номером 12.

В этом веке никто из игроков "Крыльев" не выступал под этим номером, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

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