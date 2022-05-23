Сергей Кобылянский и Лидия Рогожинская приняли участие в круглом столе на тему "Развитие студенческого спорта"

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Министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский и первый заместитель министра Лидия Рогожинская в рамках программы проведения XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" приняли участие в круглом столе на тему "Развитие студенческого спорта".



Мероприятие прошло в Самарском университете. Участниками круглого стола стали сотрудники образовательных организаций высшего образования РФ, а также студенты из регионов России.



‍Среди студентов - участники школы спортивных менеджеров и комментаторов, волонтеры спортивных событий и амбассадоры Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», которые популяризируют ГТО в студенческой и молодежной среде. Инструментами их деятельности является личный пример, понятное и простое донесение информации о комплексе и о возможностях участия в нем.



Сохранение и укрепление здоровья молодого поколения – одна из наиболее важных и сложных задач современности. В ходе дискуссии были затронуты вопросы организации эффективной пропаганды ВФСК ГТО. На сегодняшний день участниками самого массового физкультурного движения России уже стали свыше 436 тысяч жителей региона. По численности участников комплекса ГТО Самарский регион входит в число 12 лучших субъектов страны.



"Формирование здорового образа жизни у граждан нашей страны - одна из приоритетных задач государства. Мы должны стремиться сделать комплекс ГТО интересным для молодежи, чтобы здоровый образ жизни стал нормой большинства студентов", - отметил министр спорта Сергей Кобылянский.



В ходе беседы студенты высказали свои предложения по реализации и популяризации комплекса ГТО среди своих сверстников, а также рассказали какие меры поощрения предусмотрены в их региональных ВУЗах. А руководители Самарского университета поделились, что в ближайшей перспективе планируют создать центр тестирования ГТО и принимать нормативы на территории своих кампусов.

Фото: минспорта СО