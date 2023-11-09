Сегодня в Тольятти пройдет встреча с олимпийскими чемпионами

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9 ноября в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России» в спорткомплексе "Акробат" (Баныкина , 22а) состоится встреча с представителями Российского союза спортсменов

Участники:

- Татьяна Логунова - 2-х кратная Олимпийская чемпионка, 2-кратная чемпионка мира и 4-х кратная чемпионка Европы по фехтованию.

- Анна Алёшина - бронзовый призер Олимпийских игр в Монреале, чемпионка Европы и СССР по академической гребле.

- Оксана Роменская - серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине по гандболу, 3-х кратная чемпионка мира

Приглашаем принять участие во встрече представителей СМИ, а также всех желающих!

Начало встречи - в 11:00. Вход свободный!