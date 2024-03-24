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Сегодня комплексу ГТО в современной России, исполняется 10 лет. 24 марта 2014 года президент РФ В.В.Путин подписал Указ № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».



Комплекс ГТО - это нормативная основа для проверки своей физической готовности и стимул к систематическим занятиям физической культурой и спортом.



Чтобы стать участником комплекса ГТО, нужно зарегистрироваться на сайте, получить медицинский допуск и выполнить нужное количество нормативов в центре тестирования.



В Самарской области работает 88 центров тестирования, почти 600 тысяч жителей региона стали участниками. Подтягивайтесь к движению!

Фото: минспорта СО