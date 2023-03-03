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Сборные региона завоевали бронзовые медали Кубка ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях

3 марта 2023 17:12
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В соревнованиях «Зимней Туриады» приняли участие 169 спортсменов из регионов Приволжского федерального округа.

С 1 по 3 марта в Республике Марий Эл в рамках первенства России по спортивному туризму среди юниоров и юниорок (2022-2007 г.р.), а также среди юношей и девушек (2008-2009 г.р.) состоялся Кубок Приволжского федерального округа на лыжных дистанциях.

Мероприятие прошло в рамках зимнего этапа окружного Спортивно-туристского лагеря «Туриада», который реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В соревнованиях «Зимней Туриады» приняли участие 169 спортсменов из регионов Приволжского федерального округа. Сборная Самарской области завоевала бронзовые медали Кубка ПФО в спортивно-туристкой лыжной эстафете среди юношей и девушек (2008-2009 г.р.). Победителем стала команда Республики Марий Эл. На втором месте спортсмены-туристы из Удмуртской Республики.

В состязаниях юниоров и юниорок (2022-2007 г.р.) команда 63 региона также стала третьей. На первом месте сборная Удмуртской Республики. На втором - Республика Марий Эл.

«Туриада - это уникальный проект, целью которого является развитие массового спорта. Представители Самарской области регулярно принимают в ней участие и занимают призовые места. Благодаря правительству региона и личному вниманию Дмитрия Игоревича Азарова в губернии создаются условия для занятий туризмом среди молодежи», - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В рамках мероприятия также проведено совещание Ассоциации спортивно-туристских федераций и клубов Приволжского федерального округа, на котором рассмотрены вопросы подготовки к юбилейному 10-му Спортивно-туристскому лагерю ПФО «Туриада-2023». Прорабатывается вопрос участия в юбилейной «Туриаде» иностранных команд спортсменов из стран ближнего зарубежья.

В Приволжском федеральном округе сфере спортивного туризма уделяется особое внимание. На протяжении десяти лет в рамках окружного спортивно-туристского лагеря «Туриада» проводится комплексное соревнование, которое включает различные виды спортивного туризма, конкурсы по познавательному туризму и фестиваль туристской бардовской песни. Благодаря проекту выросло число занимающихся спортивным туризмом на массовом уровне, многократно увеличилось количество разрядников, необходимый опыт получили будущие профессионалы туристской сферы.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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