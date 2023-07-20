Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге FIFA

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Пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA) в четверг, 20 июля, опубликовала обновленную версию мирового рейтинга национальных команд.

Подопечные Валерия Карпина, которые свой последний матч провели в марте против команды Ирака (2:0), сохранили в рейтинге 38-е место. В активе российской команды 1495,53 балла.

Лидируют в рейтинге аргентинцы (1843,73 балла), второе место занимают французы (1843,54), третьей – бразильцы (1828,27), четвертое – англичане (1797,39), пятое – бельгийцы (1788,55). Также в десятку вошли хорваты, нидерландцы, итальянцы, португальцы и испанцы, пишет Смотрим.