Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче

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Встреча, прошедшая в Душанбе, завершилась со счетом 0:0. В начале второго тайма травму получил голкипер "Ростова" Сергей Песьяков, для которого игра стала дебютной в составе сборной России. На 51-й минуте при выходе из ворот он подвернул ногу, вратарь покинул поле при помощи партнеров. Вместо Песьякова на поле вышел Антон Шунин ("Динамо"), сообщает РИА Новости.

В стартовом составе национальной команды вышел полузащитник Сергей Пиняев, который стал самым молодым дебютантом в истории сборной России в возрасте 18 лет и 15 дней. Он побил рекорд Игоря Акинфеева (18 лет и 20 дней), который держался 18 лет. Также впервые в качестве игроков сборной России на поле вышли Александр Селихов, Александр Солдатенков, Лечи Садулаев, Владимир Сычевой.

Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов