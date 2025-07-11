Самарские росгвардейцы – призеры окружных соревнований по комплексному единоборству

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В Нижнем Новгороде завершился чемпионат Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии по комплексному единоборству.



На базе спортивного комплекса «Динамика» Управления Росгвардии по Нижегородской области в 8 весовых категориях боролись 100 спортсменов в составе 15 команд. Открыл спортивные состязания и пожелал успешной борьбы участникам врио первого заместителя командующего Приволжским ордена Жукова округом Росгвардии полковник Рашид Теммоев.



Соревнования прошли по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения. По итогам поединков в каждой из весовых категорий судейская коллегия под председательством врио начальника физической подготовки и спорта округа подполковника Виталия Гундрова определила победителей и призеров турнира.



В командном зачете победителями чемпионата стали спортсмены команды Управления Росгвардии по Республике Мордовия, второе место заняли военнослужащие саровского соединения, замкнули тройку представители Управления Росгвардии по Самарской области.