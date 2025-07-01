Самарская серия стартов Volgaman стала финалистом всероссийского конкурса «Ты в игре»

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Минспорт России подвел итоги пятого юбилейного сезона всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Конкурс проходит в рамках реализации государственной программы «Спорт России».

В конкурсе участвуют спортивные инициативы разного формата и масштаба с количеством участников от 5 человек: федеральные и локальные проекты, инициативы в области инклюзивного спорта, корпоративные программы, детские мероприятия.

От Самарской области на конкурс было подано несколько десятков инициатив: проекты в сфере гиревого спорта, баскетбола и прыжков в воду, детские школы футбола и плавания, забег «Сызранская миля-1683», проект «На работу на велосипеде» в Тольятти, проект по развитию адаптивного пешего туризма, мобильное приложение для любителей велоспорта и многие другие.

Участниками этого сезона стали 5582 проекта из разных регионов России. 34 из них по результатам народного голосования и по решению экспертов стали финалистами конкурса. В число финалистов вошел проект из Самарской области - серия стартов Volgaman.

Серия стартов Volgaman основана в 2015 году и за 10 лет стала спортивно-туристической визитной карточкой Самарской области. Серия включает пять шоссейных легкоатлетических стартов: Космический полумарафон, «Королева спорта», «Огни Самары», Самарский международный марафон, «В беге мы едины», лыжный марафон «Сокольи Горы», два ультратрейла Luka Ultra - зимний и летний трейловый забег в национальном парке «Самарская Лука» в Жигулевских горах.

- Основная цель проекта - развитие спортивного туризма в регионе, знакомство участников с Самарской областью и городом Самара, который по праву можно назвать городом-курортом, - считает руководитель проекта Антон Сирота.

Благодаря реализации проекта огромное количество людей вовлекается в занятия спортом, что отвечает задачам госпрограммы «Спорт России». Участниками мероприятий серии ежегодно становятся десятки тысяч любителей активного образа жизни из Самары, Самарской области, других регионов России, а также из зарубежных стран. В 2023 году на старты серии Volgaman вышли 12220 человек, в 2024 - 17880, в 2025-м организаторы ожидают более 25000 участников.

Мероприятия серии Volgaman в том числе будут посвящены XIII международному форуму «Россия - спортивная держава», который по решению президента Владимира Путина пройдет в Самарской области осенью 2025 года.

Фото предоставлено пресс-службой минспорта СО