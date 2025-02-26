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Опыт Самарской области в проведении спортивных соревнований всероссийского уровня был отмечен на федеральном уровне.
Самарская область приняла чемпионат России по зимним дисциплинам парусного спорта
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Самарская область приняла чемпионат России по зимним дисциплинам парусного спорта

26 февраля 2025 15:15
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Опыт Самарской области в проведении спортивных соревнований всероссийского уровня был отмечен на федеральном уровне.

В Тольятти завершился чемпионат России по зимним видам парусного спорта. Соревнования проходили на ледовой акватории Куйбышевского водохранилища (Жигулевского моря) с 19 по 23 февраля. Участниками всероссийских стартов в дисциплинах сноукайтинг курс-рейс, сноукайтинг фристайл и сноувинг стали 124 спортсмена из более чем трех десятков городов России. На пресс-конференции, завершающей всероссийские соревнования, прозвучало предложение по возрождению международных стартов.

«Мы очень рады тому, что у нас есть Жигулевское море, где из года в год встречаются сильнейшие спортсмены-парусники России.  С 2017 года у нас есть опыт проведения международных соревнований по зимним видам парусного спорта. Есть команда организаторов и судей. Сегодня прозвучало предложение, которое мы охотно поддержали: возродить международные соревнования на этой акватории. Надеемся, нас поддержит Правительство Российской Федерации в этой задумке. Тогда уже в 2026 году мы сможем провести Кубок содружества, собрав представителей 12 разных сборных команд», — поделилась министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В дни проведения чемпионата России паруса были максимально наполнены ветром. Погода играла на стороне спортсменов: ветер дул с первого и до последнего дня, меняя интенсивность и направление, тем самым делая гонку еще более непредсказуемой и интересной. Прочное ледовое покрытие было присыпано свежим снегом, создавая идеальные условия для гонки.

За четыре соревновательных дня судьям удалось провести 15 гонок, выявив лидеров во всех заявленных дисциплинах. Самая острая борьба разворачивалась в дисциплине сноукайтинг курс-рейс на лыжах, где абсолютным победителем стал Алексей Ефремов из Санкт-Петербурга, сместив на второе место чемпиона прошлых лет Никиту Коданева из Москвы. Замкнул тройку лидеров москвич Сергей Булыгин. Установить победителя чемпионата России 2025 года среди лыжников помог фотофиниш, настолько плотно шли лидеры. Среди девушек первой стала петербурженка Светлана Трусова.

У сноубордистов смог сохранить лидерство прошлых лет Никита Соколов из Санкт-Петербурга. Вторым стал Геннадий Шелыганов из Подмосковья, третьим — челябинец Степан Конча. Среди девушек появился новый лидер — Татьяна Куприянюк из Перми.

Для соревнований по фристайлу в нескольких десятках метров от набережной Тольятти прямо на льду был построен городок с фигурами для выполнения трюков, судейской и комментаторской вышками. В первый день спортсмены проверяли ветер и тестировали покрытие, разбирали ошибки и принимали участие в мастер-классе от шестикратного чемпиона мира Артема Гаращенко, а в следующие дни старались показать максимальное количество сложных трюков, выполнить обязательную программу и собрать максимум баллов.

Победителем в классах «лыжи» и «сноуборд» стал тольяттинец Тимур Белоусов, второе и третье места в лыжах забрали москвичи Матвей Макаров и Ярослав Каринский. У сноубордистов второе и третье места разделили петербуржец Дмитрий Молоков и Валерий Егоров из Костромы. Москвичка Мария Новикова стала лучшей среди девушек.

Помимо официальных зачетов чемпионата России, в 19-й раз прошли любительские соревнования «Жигулевское море» в двух классах — сноукайтинг и сноувинг (курс-рейс и слалом).

Тольяттинцы Михаил Гуров и Владислав Семаков на лыжах забрали два первых места, самарец Артем Алексенцев стал третьим. У сноубордистов тольяттинцы Сергей Гайнуллин и Алексей Королев стали первым и третьим соответственно, а самарец Тимофей Калинкин забрал серебро.

Впервые в этом году прошли соревнования на сноувингах. Участвовали 12 человек. Первым стал Евгений Логинов из Мелеуза (Башкирия), вторым — Вячеслав Шемякин из Санкт-Петербурга и третьим — самарец Юрий Волков.

Опыт Самарской области в проведении спортивных соревнований всероссийского уровня был отмечен на федеральном уровне. По решению Президента осенью 2025 года в нашем регионе состоится XIII международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Тольятти

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