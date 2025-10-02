Самарская область приняла чемпионат России по парусному спорту 

В Тольятти завершился чемпионат России по парусному спорту в олимпийских классах яхт.
В числе победителей и призеров - спортсмены Самарской области, представляющие ГАУ СШОР №6 и яхт-клуб «Дружба».
класс «Накра 17 микс»
Максим Семенов / Елизавета Шутова - серебро
класс 49FX
Наталья Ермакова / Алёна Сухова - бронза
Также в Тольятти прошли международные соревнования по парусному спорту «Открытый Кубок Содружества». Серебряным призером в классе 470 стал тольяттинец Дмитрий Лаздин.
В эти же дни прошло первенство России в олимпийском классе «Лазер». Бронзовым призером стал Леонид Пинегин.
Фото: минспорта СО