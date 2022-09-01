Самарчанки - призеры Всероссийской спартакиады сильнейших

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В Казани завершились соревнования по гребному спорту в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Представительницы Самарской области Алина Завитневич и Елена Азизова заняли третье место в двойке парной (легкий вес) на дистанции 2000 метров с результатом — 7 минут 24.71 секунды. Выиграли финальный заезд спортсменки из Республики Татарстан (7:05.89). На втором месте — соперницы из Москвы (7:19.01).

Напомним, Всероссийская спартакиада стартовала 10 августа и продлится до 2 октября. Соревнования проходят по программе XXXIII Олимпийских игр 2024 года в Париже.