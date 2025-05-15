 Самара готовится принять Международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей

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Самара готовится принять у себя грандиозное спортивное событие – Международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая высота» памяти Игоря Найвальта

С 15 по 17 мая сильнейшие юные борцы из разных стран мира сразятся за звание победителя, а болельщики станут свидетелями не только захватывающих поединков, но и яркой программы мероприятий.

Турнир «Новая высота», ежегодно проводимый Самарской областной федерацией спортивной борьбы под руководством Александра Живайкина, уже зарекомендовал себя как одно из самых престижных соревнований в мире греко-римской борьбы.

В этом году «Новая высота» выходит на новый уровень. Впервые в России и в мире в рамках турнира пройдут командные фиджитал-поединки по греко-римской борьбе среди юношей. Это инновационный формат соревнований, объединяющий физическую борьбу и киберспортивные дисциплины, откроет новые горизонты в развитии спорта и привлечет внимание молодой аудитории.

