РФС перенес голосование о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола

157

Российский футбольный союз (РФС) перенес голосование исполкома по вопросу о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК», — цитирует заявление газета «Спорт-Экпресс».

Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года.

До этого, 23 декабря, исполком РФС также отложил решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

АФК — главная футбольная организация в азиатском регионе и Австралии.

О возможности перейти в азиатскую конфедерацию в РФС заявили 27 ноября. Как тогда отметил президент союза Александр Дюков, еще несколько месяцев назад это было преждевременно, но в настоящий момент эта та возможность, которую необходимо рассмотреть, пишут "Известия".