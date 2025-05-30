Рапиристы из Самарской области стали победителями открытого чемпионата Союзного государства

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Спортсмены Самарской области стали победителями турнира в командных соревнованиях среди рапиристов.

Среди мужчин первенствовала команда Россия-1, в состав которой вошли самарцы Антон Бородачев и Кирилл Бородачев, а также Дмитрий Осипов из Санкт-Петербурга и Владислав Мыльников из Курской области.

Среди женщин сильнейшей стала сборная команда Россия-3, где выступила самарская спортсменка Анастасия Суркова в компании с Аделиной Загидуллиной и Анастасией Ивановой из Башкортостана и Кристиной Самсоновой из Курской области.

Самарские рапиристы являются учащимися ГАУ СШОР №5.

Фото: Федерация фехтования России