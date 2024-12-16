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Сегодня Президент Владимир Владимирович Путин вручил государственные награды победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр.

Среди спортсменов, которые удостоены высоких наград, и самарский пловец Кирилл Пульвер, он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

На Паралимпийских играх наш спортсмен, которого тренирует Вячеслав Ленский, завоевал серебро и бронзу на дистанции 200 и 100 метров вольным стилем.

«Страна восхищается и гордится нашими паралимпийцами, которые

бесконечно вдохновляют миллионы людей», - отметил Президент, обращаясь к спортсменам.

Самарская область будет и дальше поддерживать Кирилла Пульвера, его тренера и всех ребят, занимающихся адаптивными видами спорта, чтобы они достигали новых побед.

Источник: Вячеслав Федорищев

Фото: Вячеслав Федорищев