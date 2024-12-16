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Путин вручил государственные награды победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр

16 декабря 2024 22:40
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Среди спортсменов, которые удостоены высоких наград, и самарский пловец Кирилл Пульвер, он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. 

Сегодня Президент Владимир Владимирович Путин вручил государственные награды победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр.

Среди спортсменов, которые удостоены высоких наград, и самарский пловец Кирилл Пульвер, он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. 

На Паралимпийских играх наш спортсмен, которого тренирует Вячеслав Ленский, завоевал серебро и бронзу на дистанции 200 и 100 метров вольным стилем.

«Страна восхищается и гордится нашими паралимпийцами, которые 
бесконечно вдохновляют миллионы людей», - отметил Президент, обращаясь к спортсменам. 

Самарская область будет и дальше поддерживать Кирилла Пульвера, его тренера и всех ребят, занимающихся адаптивными видами спорта, чтобы они достигали новых побед.

Источник:   Вячеслав Федорищев

 

Фото: Вячеслав Федорищев

Теги: Самара

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