Путин поздравил лыжника  Большунова с победой в соревнованиях по скиатлону на Олимпийских играх

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Президент РФ Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с победой в соревнованиях по скиатлону на Олимпийских играх в Пекине, которая принесла российской сборной первую золотую медаль. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля, передает ТАСС.

"Вы блистательно открыли "золотой" счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу", - отметил глава государства.

Президент выразил уверенность, что выступление Большунова станет вдохновляющим примером для всех российских олимпийцев. Он также пожелал спортсмену новых успехов, здоровья и всего самого доброго.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Российский лыжник на Олимпиаде 2018 года завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль. Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, также спортсмен завоевал шесть серебряных и одну бронзовую медаль мировых первенств. Он стал первым в России лыжником, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.

Фото: скриншот видео