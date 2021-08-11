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Путин наградил российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде

11 августа 2021 20:22
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Орденов удостоены все золотые медалисты, а также гимнастка Дина Аверина, взявшая серебро.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаград российским спортсменам, которые завоевали медали на Олимпийских играх в Токио, передает ТАСС.

Орденов удостоены все золотые медалисты, а также гимнастка Дина Аверина, взявшая серебро.

Аверина награждена орденом Дружбы. Этим же орденом награждены еще 26 олимпийцев, в том числе легкоатлетка Мария Ласицкене, фехтовальщицы София Позднякова и Софья Великая, пловец Евгений Рылов, теннисист Андрей Рублев, стрелок Виталина Бацарашкина и другие.

Орденом Александра Невского награждены синхронистки Светлана Ромашина, Александра Пацкевич и Алла Шишкина. Орденом Почета награждены гимнаст Денис Аблязин, фехтовальщица Инна Дериглазова, синхронистки Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина и Влада Чигирева, борец Абдулрашид Садулаев.

Остальные российские спортсмены, завоевавшие серебро и бронзу, награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степеней.

 

Фото:   ТАСС

Теги: награды Путин спортсменам

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