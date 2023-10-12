Продолжается продажа билетов на матчи "Крыльев Советов" с "Оренбургом" и "Уралом"

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28 октября и 11 ноября пройдут матчи 13 и 15 тура МИР РПЛ против "Оренбурга" и "Урала" соответственно.

Приобрести билеты можно онлайн на нашем сайте, а также офлайн в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и в ТЦ "Вертикаль". Стоимость билетов на матчи против "Оренбурга" и "Урала" – от 250 рублей.

Для посещения матчей потребуется персонифицированная карта болельщика. На 1 болельщика можно приобрести до 10 билетов для дальнейшей передачи на портале Госуслуги оформившим карту болельщикам.

Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно без предоставления места в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион без сопровождения взрослого по билету и документу, удостоверяющему личность, и QR-коду, полученному в личном кабинете Госуслуг.

Тариф "Детский" со скидкой 50% для детей от 7 до 14 лет на билет предоставляется только в сектора С118, А102 родителям с детьми при наличии документа (паспорт, свидетельство о рождении). Продажа билетов осуществляется только в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и ТЦ "Вертикаль" и в день матча в кассах стадиона.

Студенты и школьники (от 14 лет) могут приобрести билеты по 100 рублей. Студентам для покупки билета надо предъявить студенческий билет, школьникам – паспорт. Такие билеты будут доступны на сектор D115, их можно приобрести только офлайн в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и в ТЦ "Вертикаль".

Продажа билетов для лиц с ОВЗ осуществляется только в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и ТЦ "Вертикаль" и в день матча в кассах стадиона. В стоимость билетов входит проход 1 сопровождающего.

Билеты на сектора А105-107 включают в себя автопропуска на парковку Р1-Р2 (автопропуск нужно получить в клубных магазинах на "Металлурге" и в "Вертикали"). Для всех болельщиков будет бесплатно доступна Южная парковка у стадиона.