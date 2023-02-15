Полицейские-футболисты в Тольятти выявили лучших

130

Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции приняли участие в соревнованиях по зимнему мини-футболу в рамках «Спартакиады – 2023», посвященной 100-летию Общества «Динамо»

Одной из приоритетных задач Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» является развитие служебно-прикладных видов спорта. В момент учреждения Общества, почти 100 лет назад, в апреле 1923 года его основной миссией было создание условий для регулярных занятий спортом и повышения боевой подготовки личного состава силовых структур. Спортивные состязания не только развивают физические навыки, но и формируют характер, выносливость и упорство. К тому же спорт дает возможность разгрузки после тяжелого трудового дня, прибавляет силы и уверенность.

В городе Тольятти на футбольном поле спортивной школы олимпийского резерва №12 «Лада» прошли соревнования по зимнему мини-футболу, организатором которых стала тольяттинская городская организация отделения Самарской региональной организации общественно-государственного объединения ВФСО «Динамо».

В турнире приняли участие 30 сотрудников полиции – представители трех коллективов физической культуры «Динамо». С первых минут футбольных баталий разразилась серьезная борьба за первенство. Спортсмены полностью отдавали себя игре и до финального свистка отчаянно боролись за победу.